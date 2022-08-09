Когда и вступит ли вообще в силу штраф за +1 км/ч?

Если сравнивать публично доступные данные о размещении фоторадаров в Латвии и авариях рядом с ними, то можно прийти к выводу, что мимо фоторадаров люди едут осторожно, аварий там мало. "Зачем нам нужно снова дергать механизм, который уже хорошо работает и достигает своей цели?" - не понимает Тимротс.

Чтобы обосновать свое мнение, он сравнил карту размещения фоторадаров с данными LTAB о ДТП и обнаружил, что в непосредственной близости от фоторадаров аварии не происходят. Это означает, что водители уже привыкли к ним, снижают скорость и едут мимо внимательнее. Кроме того, Тимротс считает, что, введя штрафы уже за первый превышенный километр, люди в 90% случаев в целях безопасности будут снижать скорость значительно - там, где разрешено 50, будут ехать 40, а там, где 90 - лучше выберут 80, только чтобы не получить штраф. В то же самое время те, кто и до сих пор "носился" мимо фоторадаров, продолжат это делать, так как готовы платить. В конце концов, нужно помнить и о том, что спидометры машин не показывают правильную скорость. Погрешность обычно 3-4 километра в час, но в отдельных случаях разница между скоростью на спидометре и реальностью может достигать даже 7, 8 или 9 километров в час.