Прозвучали речи о том, что вскоре фоторадары будут фиксировать нарушения уже с первого превышенного км/ч и за это будет полагаться штраф в 10 евро. Будет ли так на самом деле и есть ли в этом смысл? Ответы на эти вопросы искала передача Zebra.
Когда и вступит ли вообще в силу штраф за +1 км/ч?
Ведущий передачи Паулс Тимротс напоминает, что пока такие изменения в нормативных актах еще не приняты - предложение, что денежный штраф за превышение скорости можно применять и за скорость, которая превышает разрешенную до десяти километров в час, прозвучало только на дискуссии представителей совета Дирекции безопасности дорожного движения и поэтому еще абсолютно ничего не означает.
Тимротс указывает, что предложение подняло большой шум среди водителей, и, по его мнению, это очень глупое предложение.
Если сравнивать публично доступные данные о размещении фоторадаров в Латвии и авариях рядом с ними, то можно прийти к выводу, что мимо фоторадаров люди едут осторожно, аварий там мало. "Зачем нам нужно снова дергать механизм, который уже хорошо работает и достигает своей цели?" - не понимает Тимротс.
Чтобы обосновать свое мнение, он сравнил карту размещения фоторадаров с данными LTAB о ДТП и обнаружил, что в непосредственной близости от фоторадаров аварии не происходят. Это означает, что водители уже привыкли к ним, снижают скорость и едут мимо внимательнее. Кроме того, Тимротс считает, что, введя штрафы уже за первый превышенный километр, люди в 90% случаев в целях безопасности будут снижать скорость значительно - там, где разрешено 50, будут ехать 40, а там, где 90 - лучше выберут 80, только чтобы не получить штраф. В то же самое время те, кто и до сих пор "носился" мимо фоторадаров, продолжат это делать, так как готовы платить. В конце концов, нужно помнить и о том, что спидометры машин не показывают правильную скорость. Погрешность обычно 3-4 километра в час, но в отдельных случаях разница между скоростью на спидометре и реальностью может достигать даже 7, 8 или 9 километров в час.
"Просто испортим жизнь 90% водителей, которые в целях безопасности будут ехать медленнее - 80 километров в час, только чтоб не допустить ошибок, а те, кто носился, так и будут носиться",
- указывает Тимротс, добавляя, что с предложенным режимом штрафов дорожное движение будет запутано еще больше и запланированная цель достигнута не будет.
Подробнее смотрите в передача Zebra на латышском языке:
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