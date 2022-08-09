Из удобного офиса на взлетное поле: авиакомпания попросила начальников помочь грузчикам

Авиакомпания призвала минимум 100 руководителей высшего уровня на три месяца присоединиться к командам грузчиков багажа в аэропортах Сиднея и Мельбурна.

"Зимой высокое распространение гриппа и ковида в обществе, вместе со сложной ситуацией на рынке труда, создает серьезные проблемы в нашей сфере", - указал представитель Quantas Коллин Хьюз.

Тем руководителям высшего уровня, которые согласятся присоединиться к команде грузчиков, нужно будет сортировать и проверять сумки, грузить их в аэропорту, а также перевозить их по аэропорту.

Обязательное требование в работе грузчика - "физическая подготовка, позволяющая перемещать и поднимать сумки весом до 32 килограммов".

"Понятно, что наша оперативные показатели не удовлетворяют ожидания наших клиентов, а также не достигают установленных нами же стандартов. Поэтому нам нужно искать любые возможности, как улучшить свою работу", - сказал Хьюз.

Стоит отметить, что очень сильным ударом для сферы авиации стала пандемия коронавируса, из-за ограничений авиакомпаниям пришлось уволить тысячи работников. Qantas в июне 2020 года также сообщила, что уволена пятая часть работников или 6000 человек. Хьюз отметил, что сейчас авиакомпания пытается привлечь новых работников, однако дело с этим идет не так хорошо.

Похожая ситуация и с аэропортами, которые во время пандемии уволили большое количество работников. Сейчас спрос на путешествия почти вернулся к допандемийному уровню, однако нехватка работников как в авиакомпаниях, так и в аэропортах приводит к определенному хаосу в связи с путешествиями. Планируется, что авиационная сфера полностью может восстановиться от последствий пандемии только через год.