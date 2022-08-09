Михаил Подоляк: "России не нужны переговоры. России нужна оперативная пауза"

То есть мы подписали (договор об окончании войны), они переоснастили свою армию, мобилизовали, еще больше нагрели пропагандой реваншистские настроения - и пошли дальше забирать еще какую-то территорию. Они приспособятся к санкциям, более того, они постепенно сломают консолидацию Европейского Союза, получат там формальных или неформальных союзников. И мы совсем скоро получим следующую войну, но в гораздо худших условиях. Почему? А потому что нам скажут: вы ведь тогда не довели все до конца. Вы ведь тогда были такими мощными, мы ведь вам помогали, но вы не пошли до конца, к правильному финалу. А сегодня мы уже не можем вам помогать, мы не можем каждый год своим обществам в Германии, Франции, Италии, Испании говорить: а давайте еще раз Украина будет воевать с Россией, еще раз дадим им несколько сотен миллиардов евро, еще раз примем беженцев из Украины.