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Фото, Видео ⟩ Два года фальсификации выборов в Беларуси: в Риге прошло шествие диаспоры

rus.tvnet.lv
Два года фальсификации выборов в Беларуси: в Риге прошло шествие диаспоры
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По случаю второй годовщины фальсификации президентских выборов в Беларуси белорусская диаспора Риги во вторник, 9 августа, в 19:00 провела шествие от Национальной библиотеки к памятнику Свободы, сообщила представитель Инициативной группы белорусских беженцев Илва Элерте.

После шествия у памятника Свободы прошла акция, посвященная политзаключенным и беженцам.

По словам Элерте, с момента протестов августа 2020 года, ставших началом беспрецедентной волны насилия в Беларуси, когда режим Александра Лукашенко подавил мирные протесты, несколько десятков граждан Беларуси попросили убежища в Латвии.

Организаторы просили представителей политических партий, которые хотели выразить поддержку белорусскому народу, не использовать символику своих партий. Также организаторы марша просили посетителей использовать только бело-красно-белые флаги свободной Беларуси, а также флаги Латвии и Украины.

Рижская дума в знак солидарности с противниками белорусского режима сегодня, 9 августа, вывесила флаг свободной Беларуси, а вечером фасад Ратуши осветится красно-белой подсветкой.

Галерея: шествие белорусской диаспоры в Риге

Видео: шествие белорусской диаспоры в Риге

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