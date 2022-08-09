Фото, Видео ⟩ Два года фальсификации выборов в Беларуси: в Риге прошло шествие диаспоры

После шествия у памятника Свободы прошла акция, посвященная политзаключенным и беженцам.

Šovakar 19:00 baltkrievu diaspora rīko gājienu no Nacionālās bibliotēkas līdz Brīvības piemineklim.

Atbalstītājus aicinām gājienā neizmantot partiju atribūtiku un ņemt līdzi ⬜️🟥⬜️ 🇱🇻 🇺🇦 karogus. pic.twitter.com/D8KBEVnLhq — FreeBelarusLat (@free_Belarus_lv) August 9, 2022

По словам Элерте, с момента протестов августа 2020 года, ставших началом беспрецедентной волны насилия в Беларуси, когда режим Александра Лукашенко подавил мирные протесты, несколько десятков граждан Беларуси попросили убежища в Латвии.

Организаторы просили представителей политических партий, которые хотели выразить поддержку белорусскому народу, не использовать символику своих партий. Также организаторы марша просили посетителей использовать только бело-красно-белые флаги свободной Беларуси, а также флаги Латвии и Украины.

Рижская дума в знак солидарности с противниками белорусского режима сегодня, 9 августа, вывесила флаг свободной Беларуси, а вечером фасад Ратуши осветится красно-белой подсветкой.

Галерея: шествие белорусской диаспоры в Риге

Видео: шествие белорусской диаспоры в Риге