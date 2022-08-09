После запрета RT в ЕС эксперты нашли сотни сайтов с прокремлевской пропагандой

"Вместо того, чтобы внедрить эффективные системы модерации контента, они (соцсети. - Ред.) играют в догонялки с дезинформационным аппаратом Кремля", - отметил Феликс Картте, старший консультант в британской неправительственной организации Reset, которая основала DSC.

При этом, как отметило агентство AP, эксперты выявили и сайты, которые распространяют проукраинскую пропаганду, в частности, городскую легенду о военном летчике-асе "Призрак Киева", однако число подобных ресурсов существенно меньше, чем прокремлевских.

Суд в Люксембурге отклонил иск RT

Ранее, 27 июля, Европейский суд в Люксембурге отклонил иск телеканала RT France против Совета ЕС по вопросу о запрете вещания канала на территории европейского сообщества. Постановление вынесено большой палатой Европейского суда общей юрисдикции.

Инстанция в Люксембурге пришла к выводу, что Совет ЕС подтвердил факт "активной поддержки" со стороны RT France "российской политики дестабилизации и агрессии" против Украины. Кроме того, канал транслировал информацию, которая оправдывала войну РФ против Украины и могла представлять значительную угрозу общественному порядку и безопасности ЕС, указали в Люксембурге.

Решение о запрете вещания принял Совет ЕС