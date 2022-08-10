Видео ⟩ Возможно, пьяный шофер въехал в стоящий грузовик - со смертельным исходом

Екабниеки - небольшой поселок недалеко от Елгавы, в Светской волости. Пенсионерка Диана живет непосредственно перед границей деревни и стала свидетельницей аварии, в которой погиб местный житель.

Водитель Volkswagen, как указала Диана, врезался в грузовик Scania, расположенный на обочине дороги. Его владелец Юрис работал на комбайне прямо в поле, собирая зерно.

Пожарные, прибыв на место аварии, использовали гидравлические инструменты, чтобы вырезать мужчину из разбитого автомобиля. Несмотря на попытки медиков, мужчина умер. Ему было около 34 года. Позже обнаружилась потенциальная причина, по которой водитель легкового автомобиля не смог совладать с рулем.

Полиция пока не подтверждает и не отрицает того, что водитель легкового автомобиля действительно находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но признает, что водительского удостоверения у него не было. Шофера с травмами доставили в больницу.

Видео: Сюжет Degpunktā