Омбудсмен: доклад Amnesty International о Латвии - не просто ошибочен, а лжив

Он выразил удивление о написанном в докладе, подчеркнув, что во время очного визита представителей Amnesty International разъяснил им ситуацию и опроверг упреки. Таким образом, сообщение в результате получилось "довольно искаженным, я даже позволю сказать, что лживым", - отметил омбудсмен.

На вопрос о том, какие у этого могут быть причины, Янсонс ответил, что об этом ему трудно судить, но, по его мнению, это может быть просто попытка "заявить о себе" или подтвердить, что организация что-то делает.

Омбудсмен подчеркнул, что с точки зрения международного права у мигрантов, которые хотят попасть в Латвию из Беларуси, на самом деле, нет основания требовать международной защиты, потому что они легально явились в страну, и, если они хотят попасть в Европейский союз, то это тоже необходимо сделать легальным способом.

Комментируя обвинения в возможных пытках мигрантов, омбудсмен сказал, что в его распоряжении нет информации о том, что такое произошло.