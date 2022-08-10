Обвинения организации по защите прав человека Amnesty International в плохом отношении к мигрантам из Беларуси ложно, в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma заявил омбудсмен Юрис Янсонс.
Омбудсмен: доклад Amnesty International о Латвии - не просто ошибочен, а лжив
Он выразил удивление о написанном в докладе, подчеркнув, что во время очного визита представителей Amnesty International разъяснил им ситуацию и опроверг упреки. Таким образом, сообщение в результате получилось "довольно искаженным, я даже позволю сказать, что лживым", - отметил омбудсмен.
На вопрос о том, какие у этого могут быть причины, Янсонс ответил, что об этом ему трудно судить, но, по его мнению, это может быть просто попытка "заявить о себе" или подтвердить, что организация что-то делает.
Омбудсмен подчеркнул, что с точки зрения международного права у мигрантов, которые хотят попасть в Латвию из Беларуси, на самом деле, нет основания требовать международной защиты, потому что они легально явились в страну, и, если они хотят попасть в Европейский союз, то это тоже необходимо сделать легальным способом.
Комментируя обвинения в возможных пытках мигрантов, омбудсмен сказал, что в его распоряжении нет информации о том, что такое произошло.
"Я хочу знать источники информации, из которых Amnesty International почерпнула эти сведения,
потому что в нашем распоряжении ничего такого нет. Есть и ситуации, когда пограничников обвиняют, что они там используют какие-то шокеры и так далее, а у них нет таких!", - сказал Янсонс.
Как сообщалось, в докладе правозащитной организации Amnesty International говорится, что Латвия жестоко обращалась и даже истязала мигрантов, прибывающих из Беларуси, несколько месяцев удерживая их в лесу.
Около года Латвия принимает меры по предотвращению въезда в страну мигрантов из Беларуси, в основном выходцев с Ближнего Востока. Как подчеркивает латвийская сторона, перемещение этих людей через границу было целенаправленно организовано правящим режимом Беларуси как проявление гибридной войны. Латвия подчеркивает, что в соответствии с международным правом эти мигранты могут просить убежища в первой же безопасной стране, в которую они прибывают, то есть в Беларуси.
Amnesty International в Twitter критикует позицию Латвии. В организации отмечают, что Латвия планирует продлить чрезвычайную ситуацию на восточной границе Латвии до ноября этого года.
Организация считает, что такой подход латвийского правительства угрожает правам просителей убежища.
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