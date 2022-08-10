Видео ⟩ Пониженный уровень воды в Даугаве у Икшкиле показывает печальную тенденцию

С понижением уровня воды в Даугаве возможностью сходить пешком на остров Мейнарда в Икшкиле, где находится самое старое каменное здание в Балтии, спешат воспользоваться не только туристы, но и люди, которые с металлоискателями надеются найти какое-либо археологическое свидетельство, хотя в таких местах это противоречит законодательству. Поэтому житель Икшкиле Каспар Шпелис, как говорит он сам, каждое утро обходит остров Мейнарда.

"Без лишнего морализаторства говорю людям, где вы находитесь, это территория могильника", - признал руководитель центра культурного наследия "Тинужское поместье" Каспар Шпелис, который проводит мониторинг территории добровольно. Он признал, что не может смотреть, как таким образом теряется часть истории Латвии.

"Все эти вещи должны находиться в музеях, они должны быть научно исследованы, а не просто лежать где-то на полках или продаваться в каких-нибудь скандинавских или немецких аукционных домах.

Не говоря уже о том, что многие "археологи" эти древности хранят в совершенно неподходящих условиях".

Каспар показал яму, которую, скорее всего, выкопали ночью - это самое любимое время работы поисковиков.

Как рассказали ReTV в Управлении национального культурного наследия, использование металлоискателей при исследовании памятников культуры - давняя проблема. И из-за этого часть исторических свидетельств исчезла.

"Мы не можем бесконечно играть в "кошки-мышки": кто сейчас нарушит и поймают меня или нет?" - в телефонной беседе пояснила руководитель отдела археологии и истории управления Сандра Зирне.

Также активно в решении проблемы участвуют собственники земель, на которых находятся памятники культуры.

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