Свадебная церемония в Индии: мертвые дети поженились спустя 30 лет после своей смерти

В церемониях, которые в остальном напоминают обычную индийскую свадьбу, используются одежда, куклы или чучела, изображающие умершую пару. Однако неизвестно, сколько таких браков заключается в Индии, поскольку проведение такой церемонии не предусмотрено законом.

В 2017 году в штате Керала было проведено как минимум два обряда, один из которых вызвал пристальное внимание СМИ. Погибшая пара была представлена чучелами, сделанными из дерева и сена, а их брачная церемония была завершена под деревом, которое должно было символизировать свадебный зал.

Благодаря быстрой урбанизации, индустриализации и высокому уровню грамотности в штатах Карнатака и Керала эта практика в значительной степени исчезла из поля зрения общественности. Упадок также связан со скептицизмом молодого поколения, которое отвергает это как суеверие.

Посмертные браки также практикуются в Китае, Японии, Южном Судане и Франции. Однако различные традиционные нюансы и юридические процедуры варьируются от культуры к культуре.

В Китае между умершими заключаются посмертные браки, а иногда и живой человек женится на "трупе". Эта практика была запрещена коммунистическим правительством Китая в 1949 году, но она по-прежнему процветает в отдаленных деревнях страны.