В Индии на красивой церемонии поженились два гражданина - Чадапа и Собха. Однако мир поразил тот факт, что оба человека в церемонии вообще не участвовали. Эту историю рассказывает издание Vice.
Свадебная церемония в Индии: мертвые дети поженились спустя 30 лет после своей смерти
Смех и волнение раздавались в ярко освещенной комнате, когда их семьи готовились к саптапади - семиступенчатому индуистскому брачному ритуалу, который скрепляет союз мужа и жены.
Однако пары на церемонии не было - только их одежда. Невеста и жених умерли в младенчестве почти 30 лет назад.
"Брак мертвых" - это традиция, практикуемая среди нескольких прибрежных общин в индийских штатах Карнатака и Керала. Церемония бракосочетания проводится между невестой и женихом, умершими в младенчестве или подростками в возрасте до 18 лет.
"Мы скоро женим нашего старшего сына, но перед этим мы хотели выдать замуж нашу покойную дочь, чтобы она была счастлива и благословила семью в будущем", - рассказала Vice мать невесты Джаянти Кулал.
Согласно местным культурным поверьям, беспокойные духи, лишенные социального и эмоционального удовлетворения брака, могут принести несчастье семьям, потерявшим ребенка. Это также относится к членам семьи, не состоящим в браке, или к тем, у кого возникают трудности с зачатием ребенка после вступления в брак.
Местные жители верят, что обряд бракосочетания замыкает круговорот жизни человека, успокаивает духов и отвлекает от живых дурное внимание.
В церемониях, которые в остальном напоминают обычную индийскую свадьбу, используются одежда, куклы или чучела, изображающие умершую пару. Однако неизвестно, сколько таких браков заключается в Индии, поскольку проведение такой церемонии не предусмотрено законом.
В 2017 году в штате Керала было проведено как минимум два обряда, один из которых вызвал пристальное внимание СМИ. Погибшая пара была представлена чучелами, сделанными из дерева и сена, а их брачная церемония была завершена под деревом, которое должно было символизировать свадебный зал.
Благодаря быстрой урбанизации, индустриализации и высокому уровню грамотности в штатах Карнатака и Керала эта практика в значительной степени исчезла из поля зрения общественности. Упадок также связан со скептицизмом молодого поколения, которое отвергает это как суеверие.
Посмертные браки также практикуются в Китае, Японии, Южном Судане и Франции. Однако различные традиционные нюансы и юридические процедуры варьируются от культуры к культуре.
В Китае между умершими заключаются посмертные браки, а иногда и живой человек женится на "трупе". Эта практика была запрещена коммунистическим правительством Китая в 1949 году, но она по-прежнему процветает в отдаленных деревнях страны.
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