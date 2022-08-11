"Латвия остается достаточно привлекательной для меня": Борис Бурда перед выступлением в Риге

Очень важна атмосфера в команде. Команда играет в так называемом запредельном состоянии: человек может вытворить такое, чего и сам от себя не ожидал. Очень важно такое состояние поддерживать, поощрять друг друга за каждую удачную идею. Нужно хвалить за удачный ход, любить друг друга, облизывать и гладить, и не в коем случае не ругаться, не упрекать, не сообщать отрицательной информации. Это все на потом, но, когда это "потом" настанет, вы поймете, что это даже и не нужно.

– Никогда не знаю. Это как свидание: что произойдет, то произойдет. Будет много игр, в которые все будут играть сами.

На мероприятиях, посвященных интеллектуальным играм, нет зрителей. Те, кто приходит просто посмотреть, очень быстро сами начинают играть. Я переориентировал такие мероприятия на то, чтобы дать каждому поиграть. И получить от этого удовольствие.

Я уже не говорю о рассказах о каких-то интересных сторонах моей жизни, о той же кулинарной программе, которая выходила во многих странах.

Совет: учите правило сообщающихся сосудов.

Если вы общаетесь с теми, кто уровнем выше – уровень начнет расти, а чтобы не падал уровень собеседника, тот также должен общаться с теми, кто уровнем выше. Где-то наверху есть люди – как солнечные батареи, которые заряжаются прямо от солнца и раздают тепло и энергию окружающим.

Что будет с твоим ребенком, зависит от того, с людьми какого уровня он общается. Это касается и взрослых. Пусть он будет там, где он самый маленький, глупый и плохой, пусть у него будут задачи, которые ему решать трудно и он для этого напрягается, причем так, чтобы он сам захотел это делать.

Общаться нужно с теми, у кого можно чему-то научиться, знания не стыдно даже выпрашивать – они пригодятся на всю жизнь.

Если быть первым в деревне, а не вторым в городе, то так ты первым в деревне и останешься.