Видео ⟩ Пугачева с детьми на пляже Юрмалы: "Папа, мы идем домой"

Примадонна с детьми гуляла по пляжу в Юрмале в черно-белом наряде, на голове - черное кепи с белым узором. Они смеялись и передавали привет Максиму: "Помашем ручкой папе. Папа, мы идем домой".

"Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо", - написала Алла Борисовна под видео.

Ранее Максим Галкин поделился в своих соцсетях совместной фотографией с Аллой Пугачевой, которая была сделана 20 лет назад.

"Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы - простите). Вот так он нас увидел", - написал артист в Instagram.

"На пару дней отъехал - а уже скучаю", - добавил он.

Напомним, после того, как Россия начала войну с Украиной, шоумен и его супруга Алла Пугачева открыто заявили, что они осуждают агрессивное поведение российских властей, и покинули родину, уехав вместе с детьми сначала в Израиль, а потом в Латвию, где встретились со своими друзьями и где с аншлагом прошли выступления юмориста.