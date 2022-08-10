В лесу в Яунолайне обнаружена пропавшая девять дней назад женщина

Мужчина позвонил в Службу неотложной медицинской помощи, сотрудники которой передали женщину в медучреждение для оказания помощи, а также сообщил в полицию.

Сейчас женщина продолжает восстанавливаться. Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, она, скорее всего, все это время находилась в лесу.

Госполиция выражает благодарность жителю, который нашел Галину и отреагировал на ситуацию, вызвав медиков.

"Кроме того, выражаем благодарность всем, кто принимал участие в мероприятиях по поиску женщины, в том числе частным и юридическим лицам, передавшим полиции записи с камер видеонаблюдения!" - говорится в сообщении стражей порядка.