8 августа рабочий в лесу в Яунолайне, в Гренес, нашел Галину Логинову 1948 года рождения, которая без вести пропала 31 июля этого года.
В лесу в Яунолайне обнаружена пропавшая девять дней назад женщина
В лесу в Яунолайне обнаружена пропавшая девять дней назад женщина
Мужчина позвонил в Службу неотложной медицинской помощи, сотрудники которой передали женщину в медучреждение для оказания помощи, а также сообщил в полицию.
Сейчас женщина продолжает восстанавливаться. Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, она, скорее всего, все это время находилась в лесу.
Госполиция выражает благодарность жителю, который нашел Галину и отреагировал на ситуацию, вызвав медиков.
"Кроме того, выражаем благодарность всем, кто принимал участие в мероприятиях по поиску женщины, в том числе частным и юридическим лицам, передавшим полиции записи с камер видеонаблюдения!" - говорится в сообщении стражей порядка.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова