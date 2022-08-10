Во вторник, 9 августа, вскоре после 21:30, патрулируя в округе Чиекуркалнса, сотрудники муниципальной полиции Риги заметили несовершеннолетнего ребенка и двух взрослых, рядом с которыми стояли несколько открытых бутылок с алкоголем. Люди сидели на скамейке у многоэтажного дома и выглядели пьяными.
Пьяная мама толкалась и кричала, папу "угостили" электрошоком: в Чиекуркалнсе у родителей забрали ребенка
Стражи порядка остановили транспортное средство и объяснили, что в общественном месте нельзя находиться с открытыми алкогольными напитками и употреблять их.
Мужчина обосновал употребление алкоголя в публичном месте правами, предусмотренными Сатверсме и Европейской конвенцией по защите прав людей. Вскоре в разговор вступила и женщина, которая чрезмерно эмоционально реагировала на ситуацию.
В процессе разговора они стали агрессивными, пытаясь объяснить, что не нарушили закон, и продолжали утверждать, что у полиции нет прав их задерживать. В свою очередь, ребенок со стороны наблюдал за неадекватным поведением родителей.
После долгих переговоров люди по-прежнему не реагировали на просьбу стражей порядка предоставить персональные данные, утверждая, что фамилий у них нет - есть только "отчества".
Женщина продолжала употреблять алкоголь в присутствии полицейских и ребенка, поэтому было принято решение задержать ее. В момент задержания женщина начала вести себя неадекватно - толкалась, кричала, ругалась нецензурными словами и валялась по земле.
Кроме того, мужчина категорически отказался проходить проверку на содержание алкоголя в выдохе, чтобы убедиться в его способности выполнять обязанности по уходу за ребенком.
Позже на место происшествия прибыла бабушка ребенка, которая пояснила, что женщину и ее дочь несколько лет назад из-за неадекватного поведения уже возили на улицу Твайка. Полицейские передали несовершеннолетнего ребенка бабушке.
Была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи, которая пришла к выводу, что госпитализация женщине не нужна. В свою очередь пьяный мужчина пытался покинуть место происшествия на велосипеде, но был задержан с применением физической силы, наручников и электрошока.
Против каждого из родителей начато по три административных процесса, наложены штрафы. В свою очередь ребенок передан под опеку бабушке.
Муниципальная полиция Риги напоминает, что незнание закона или ошибочное его понимание не освобождает от ответственности.
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