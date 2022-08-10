Пьяная мама толкалась и кричала, папу "угостили" электрошоком: в Чиекуркалнсе у родителей забрали ребенка

Стражи порядка остановили транспортное средство и объяснили, что в общественном месте нельзя находиться с открытыми алкогольными напитками и употреблять их.

Мужчина обосновал употребление алкоголя в публичном месте правами, предусмотренными Сатверсме и Европейской конвенцией по защите прав людей. Вскоре в разговор вступила и женщина, которая чрезмерно эмоционально реагировала на ситуацию.

В процессе разговора они стали агрессивными, пытаясь объяснить, что не нарушили закон, и продолжали утверждать, что у полиции нет прав их задерживать. В свою очередь, ребенок со стороны наблюдал за неадекватным поведением родителей.

После долгих переговоров люди по-прежнему не реагировали на просьбу стражей порядка предоставить персональные данные, утверждая, что фамилий у них нет - есть только "отчества".

Женщина продолжала употреблять алкоголь в присутствии полицейских и ребенка, поэтому было принято решение задержать ее. В момент задержания женщина начала вести себя неадекватно - толкалась, кричала, ругалась нецензурными словами и валялась по земле.