Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии. МИД вызвал посла

Вертолет находился в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты. У него не было плана полета, а транспондер был выключен. У вертолета также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской службой воздушного движения.

Сегодня МИД вызвал посла России в Эстонии и вручил ноту.

"С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом не приемлем", – заявили в Министерстве иностранных дел.

"На встрече МИД вновь решительно осудил продолжающуюся агрессию России в Украине. Мы также подчеркнули, что Россия должна уважать принципы национального суверенитета и территориальной целостности, а также международного права".

Это было третье нарушение воздушного пространства Эстонии в этом году. В прошлом году самолеты Российской Федерации пять раз нарушали воздушное пространство Эстонии.