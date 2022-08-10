На улице Миера местами закатали в асфальт трамвайные рельсы. В Рижской думе объяснили, почему

С тех пор, как 11-й трамвай не курсирует в связи с ремонтом Брасовского моста, пассажиров по привычному маршруту возит автобус. В последнее время на трамвайных рельсах появились заасфальтированные площадки, которые вызвали множество вопросов в местной группе в Facebook.

Покрытые асфальтом рельсы удивили и эксперта в области дорожного движения Паулса Тимротса.

"Мне кажется, у нас в стране большая проблема с временными решениями во время ремонтных работ, они выполняются еще поверхностнее, чем остальные. Не важно, устанавливают ли знаки или рисуют желтые линии. Это такое чудо! Есть же и места, где автобус едет по трамвайным рельсам", - сказал Тимротс.

В департаменте сообщения Рижской думы пояснили, что в сотрудничестве с Rīgas satiksme было принято решение на время ремонтных работ создать временные остановки, которые и оборудовали таким решением.

Во многих местах рельсы начали зарастать, но в департаменте сообщения обещают, что траву покосят, а дополнительное содержание, например, чистка рельсов, не нужно - когда мост будет восстановлен, рельсы приведут в порядок и трамвай будет курсировать, как обычно.

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