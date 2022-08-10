Созвано внеочередное заседание Сейма: будут принимать решение о поддержке населения

Ожидается, что Сейм примет решение по предложенным правительством поправкам к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоносители, которые предусматривают ряд мер по покрытию расходов на теплоснабжение и отопление домохозяйств.

Поддержку за счет государственного бюджета планируется оказывать по шести направлениям - централизованное теплоснабжение, природный газ для отопления, электроэнергия для отопления, а также древесные гранулы, древесные брикеты и дрова.

Общий объем мер поддержки будет увеличен с первоначально запланированных 350 млн до 442,25 млн евро.

Также поправки призваны улучшить доступность жилищных пособий и предусматривают государственную поддержку для отдельных групп населения - пенсионеров, инвалидов, лиц, потерявших кормильца, а также семей, получающих доплату к государственному семейному пособию на ребенка с инвалидностью.

В повестку заседания также включено официальное заявление комиссии по иностранным делам, в котором насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран признано терроризмом, а Россия - государством, поддерживающим терроризм.

Также на заседании планируется рассмотреть вопрос о передаче комиссии по национальной безопасности инициативы граждан о прекращении деятельности Русского союза Латвии.

Всего в повестке дня заседания парламента 17 вопросов.