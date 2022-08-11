Женщина, напавшая с ножом на детей в Эстонии, приговорена к десяти годам тюрьмы

По решению суда началом срока отбывания наказания следует считать 1 марта прошлого года, когда Райли Сепп была арестована. Также она должна выплатить 30 000 евро в качестве компенсации пострадавшим и покрыть судебные издержки, передает Sakala.

Напомним, 1 марта прошлого года в 17:50 Центр тревоги Эстонии получил сообщение, что в подъезде многоквартирного дома на улице Калеви в Выхма находятся двое братьев в возрасте восьми и десяти лет с ножевыми ранениями. Детей обнаружила жительница того же подъезда. Она вызвала скорую помощь.

Оба ребенка получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

Ранения двух мальчиков были насколько тяжелыми, что им потребовались операции.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала подсудимую вменяемой, по окончании следствия ей предъявили обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Райли Сепп Фото: Richard Särk