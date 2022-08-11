Правительство Эстонии ограничит въезд граждан России в Эстонию с 18 августа, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.
Эстония ограничит въезд для граждан России с 18 августа
В четверг, 11 августа, правительство Эстонии утвердило санкцию, которая ограничивает выдачу эстонских виз гражданам России и запрещает въезд в Эстонию гражданам России, у которых есть выданная Эстонией виза, и чьей целью посещения Эстонии является туризм, предпринимательство, спорт или культура.
"Мы наблюдаем массовый рост числа российских граждан, пересекающих Эстонию или въезжающих в Эстонию, - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. - Возможность в массовом порядке посещать Эстонию или ездить через Эстонию в Европу не соответствует сути установленных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы у государства-агрессора также на уровне отдельных граждан не было возможности продолжать привычную жизнь на международном уровне".
Министр иностранных дел Эстонии добавил, что в отношении граждан страны-агрессора будут отменены также действовавшие ранее исключения на выдачу виз с целью работы, учебы и занятий предпринимательством.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пояснил, что из-за введенных весной санкций в неожиданной ситуации оказались те российские студенты, которые не смогли завершить свое обучение в Эстонии в течение номинального срока. "Для многих из этих молодых людей возвращение домой в нынешних обстоятельствах может быть опасным, поскольку они высказывались в защиту Украины и критиковали российскую агрессию и режим. В России это наказуемо в уголовном порядке, поэтому было необходимо в виде исключения продлить их виды на жительство, чтобы они могли завершить обучение", - добавил министр внутренних дел.
Если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и его целью посещения Эстонии является туризм, предпринимательство, спорт или культура, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула в следующий четверг, он уже не сможет въехать в Эстонию. Однако граждане России, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения или которые уже находятся в Шенгенской зоне, могут въехать в Эстонию. Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает департамент полиции и погранохраны.
Заявление на получение эстонской визы ограничено, и ходатайствовать о визе могут только те граждане России, которые приезжают в Эстонию, чтобы посетить близкого родственника (например, дочь, сына, мать, отца), который является гражданином Эстонии или который имеет долгосрочный вид на жительство, российские дипломаты, которые работают в Эстонии, и члены их семей, работники международной торговли и занимающиеся пассажирскими перевозками, лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского союза, и те, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.
Кроме того, изменена санкция от 30 июля 2022 года, наложенная на российских студентов. Студенты из России, не успевшие закончить обучение в Эстонии в установленные сроки, могут в порядке исключения подать заявление на продление вида на жительство на один год, чтобы окончить обучение. Для этого необходимо подать заявление о продлении вида на жительство в департамент полиции и погранохраны.
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