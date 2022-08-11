Экс-президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о том, что посетил самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
Дмитрий Медведев съездил в ЛНР
По его словам, приехал он туда по поручению президента России Владимира Путина, чтобы провести с главами ДНР и ЛНР совещание по мерам обеспечения.
Кроме Медведева и глав республик, в совещании приняли участие генпрокурор Игорь Краснов, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан", - сообщается в Telegram-канале Медведева.
Где именно на территории ЛНР побывал замглавы Совбеза РФ, не уточняется.
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