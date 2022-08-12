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Швеция допускает возможность производства оружия для нужд Украины

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Швеция допускает возможность производства оружия для нужд Украины
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Министр обороны Швеции Петер Хультквист
Министр обороны Швеции Петер Хультквист Фото: EPA/Scanpix

Швеция допускает возможность того, что может принять участие в производстве оружия для нужд Украины. Об этом на конференции стран Запада в Копенгагене заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, пишет украинское издание УНИАН.

На конференции 26 министров обороны стран Запада в столице Дании были установлены три главных направления долгосрочной поддержки Украины - военная подготовка, разминирование и производство оружия. Швеция, которая выделила 120 инструкторов для обучения украинских военнослужащих, может производить для Украины и оружие.

По его Хультквиста, Словакия, Польша и Чехия уже сообщили, что помогут Украине с производством оружия.

"Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно напрямую поставлять в Украину.

Мы рассчитываем, что конфликт будет длительным, и поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством", - уточнил он.

Ранее Минобороны Швеции сообщило, что государство присоединилось к списку стран, принимающих участие в обучении украинских солдат в Великобритании.

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