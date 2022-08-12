Швеция допускает возможность производства оружия для нужд Украины

На конференции 26 министров обороны стран Запада в столице Дании были установлены три главных направления долгосрочной поддержки Украины - военная подготовка, разминирование и производство оружия. Швеция, которая выделила 120 инструкторов для обучения украинских военнослужащих, может производить для Украины и оружие.

По его Хультквиста, Словакия, Польша и Чехия уже сообщили, что помогут Украине с производством оружия.

"Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно напрямую поставлять в Украину.

Мы рассчитываем, что конфликт будет длительным, и поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством", - уточнил он.

Ранее Минобороны Швеции сообщило, что государство присоединилось к списку стран, принимающих участие в обучении украинских солдат в Великобритании.