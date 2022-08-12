Жизнь с нуля. Сколько Россия тратит на прием беженцев из Украины?

В этом году структура трат изменилась: самая значительная часть расходов - это выплаты подъемных.

В 2014 году правительство оценило один день беженца в ПВР в 800 рублей на человека: 550 отводили на проживание, 250 - на питание. В этом году стоимость повысили на 66%. При этом большинство продуктов, которые закупают для беженцев, за восемь лет подорожало почти в два раза. По данным Росстата, например, ржаной хлеб в июле 2014 года стоил 35,3 руб., теперь - 69,5 руб. Картофель тоже подорожал - с 39,1 руб. до 63 руб. То же самое с яблоками: рост с 67,9 руб. до 141,2 руб.

В контрактах восемь лет назад тоже прямо не называли причины развертывания ПВР в регионах. "Потребность возникла" из-за "сложной обстановки в юго-восточных областях Украины", объясняли в одном из краснодарских контрактов.

Прожив полтора года в ростовских ПВР, семья Нины перебралась на Дальний Восток. Как участникам госпрограммы им выдали подъемные - около 500 тысяч рублей. "Для Дальнего Востока это очень мало. Но тогда это очень нам помогло", - говорит Нина.

Льготную ипотеку по этой программе семье тогда получить не удалось - "акция кончилась". На гражданство семья подала спустя четыре года.

В ожидании присяги. Как украинцы легализуются в России

Получить гражданство на территории России, похоже, намного сложнее, чем в Донбассе, говорит мариупольчанка Ирина, которая пока живет в уральском ПВР.