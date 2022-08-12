Видео ⟩ В Екабпилсе двое мужчин сорвали флаг Украины и кричали "Слава России!". Полиция просит их опознать

Стражи порядка в связи с нарушением общественного порядка, нарушением общепринятых норм поведения и помехой работе учреждения призывают отозваться жителей, которые могут опознать изображенных на видео мужчин.

Полиция просит посмотреть видео и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация, которая может поспособствовать выяснению их личностей или местонахождения, звонить по номерам телефонов 65232240 или 65202602 или же написать по электронному адресу kanc.jekabpils@zemgale.vp.gov.lv.