7 августа этого года в Екабпилсе, на улице Ригас, 150а, у здания управления по развитию Екабпилсского края двое неустановленных мужчин вырвали из крепления флаг Украины, бросили его на землю и выкрикнули "Слава России!".
Видео ⟩ В Екабпилсе двое мужчин сорвали флаг Украины и кричали "Слава России!". Полиция просит их опознать
В Екабпилсе двое мужчин сорвали флаг Украины и кричали "Слава России!". Полиция просит их опознать
Стражи порядка в связи с нарушением общественного порядка, нарушением общепринятых норм поведения и помехой работе учреждения призывают отозваться жителей, которые могут опознать изображенных на видео мужчин.
Полиция просит посмотреть видео и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация, которая может поспособствовать выяснению их личностей или местонахождения, звонить по номерам телефонов 65232240 или 65202602 или же написать по электронному адресу kanc.jekabpils@zemgale.vp.gov.lv.
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