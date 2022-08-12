"Они расположили технику вплотную к станции". Сотрудники Запорожской АЭС рассказали Би-би-си, что армия РФ держит их в заложниках

"Каждый день они ездят туда-сюда на своей технике, - говорит она. - Они расположили свою технику вплотную к зданиям станции, чтобы предотвратить прилеты от ВСУ".

Фото: BBC

Мы получаем текстовое сообщение Николая.

"Персонал сейчас - это заложники россиян, - говорится в нем. - Интернет они отключили, телефоны только стационарные, а питание в одной единственной столовой, другие они превратили в свои базы".

В Киеве считают, что российская армия начала обстреливать территорию, которую она оккупирует, чтобы протолкнуть ложные нарративы примерно такого содержания: "Украина на вас нападает, так что лучше проголосовать за присоединение к России, чтобы мы могли вас взять под защиту".

Назначенные Москвой "руководители" Запорожской области только что подписали распоряжение о проведении в скором времени референдума о присоединении к России. В прошлом Москва уже устраивала похожие "голосования", например, в аннексированном в 2014 году Крыму.

Николай продолжает: "Проход на все крыши запрещен, там они сделали свои наблюдательные пункты. Учебный корпус тоже стал их казармой".

"Сейчас все чаще персонал похищают просто на выходе со смены около ворот безопасности", - продолжает Николай. Почему происходят такие нападения - неясно, но местные жители рассказывают о запугивании, к которому прибегают россияне, чтобы установить свои порядки.