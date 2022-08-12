LTV: Бизнесмен Аркадий Юдин задержан по делу об убийстве Бункуса

Как сообщалось ранее, по данному делу под арестом находятся также бизнесмены Михаил Ульман, Александр Бабенко и еще один мужчина.

Полиция ранее заявила, что по делу об убийстве Бункуса удалось установить почти всех причастных к преступлению.

Портал kompromat.lv ранее сообщил, что у убитого Бункуса были серьезные разногласия на почве профессиональной деятельности с Ульманом. Бункус пытался взыскать с него несколько миллионов евро.

Члены семьи Бункуса уже ранее упоминали имя Ульмана в связи с убийством администратора. В 2016 году у Ульмана возникли разногласия с Бункусом по делу о неплатежеспособности предприятия Rego Trade, по которому администратор в судебном порядке потребовал с предпринимателя несколько сотен тысяч евро.

Предприятие по оптовой торговле Rego Trade было признано неплатежеспособным в 2008 году. Став администратором неплатежеспособности предприятия, Бункус констатировал, что бывшие члены правления - Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне - до наступления неплатежеспособности разбазарили активы Rego Trade, поэтому подал на них в суд с требованием взыскать средства. Верховный суд в 2012 году удовлетворил требование администратора и постановил взыскать с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).