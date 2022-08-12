Бизнесмен Аркадий Юдин задержан по делу об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса, сообщает Латвийское телевидение (LTV) в Twitter.
LTV: Бизнесмен Аркадий Юдин задержан по делу об убийстве Бункуса
По неофициальной информации, которой располагает LTV, бизнесмен Аркадий Юдин был задержан и арестован на этой неделе по делу об убийстве Бункуса.
RUS TVNET уже сообщал, что в четверг Рижский городской суд арестовал еще одного мужчину, которого полиция задержала по делу об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса, следовательно, в целом эта мера пресечения распространяется на четырех человек, которые причастны к этому делу.
Согласно данным Firmas.lv, Юдин 1970 г. рожд. является совладельцем двух предприятий, но активной деятельности они не ведут.
Юдин и Светлана Смирнова являются выгодополучателями предприятия A.V.V., деятельность которого связана с управлением недвижимостью. Президентом этой компании с 1991 по 1998 год был осужденный по делу группировки Ивана Харитонова Геннадий Валягин, которого в марте этого года застрелили в Плявниеках. LTV сообщает, что, помимо Валягина, учредителями предприятия были также Олег Смирнов и Александр Кисель, которые были связаны с криминальным авторитетом Харитоновым.
Вместе с Денисом Кузиным Юдин является владельцем компании DNS Group, которая работает в сфере оптовой торговли табачными изделиями и морского и прибрежного транспорта.
Как сообщалось ранее, по данному делу под арестом находятся также бизнесмены Михаил Ульман, Александр Бабенко и еще один мужчина.
Полиция ранее заявила, что по делу об убийстве Бункуса удалось установить почти всех причастных к преступлению.
Портал kompromat.lv ранее сообщил, что у убитого Бункуса были серьезные разногласия на почве профессиональной деятельности с Ульманом. Бункус пытался взыскать с него несколько миллионов евро.
Члены семьи Бункуса уже ранее упоминали имя Ульмана в связи с убийством администратора. В 2016 году у Ульмана возникли разногласия с Бункусом по делу о неплатежеспособности предприятия Rego Trade, по которому администратор в судебном порядке потребовал с предпринимателя несколько сотен тысяч евро.
Предприятие по оптовой торговле Rego Trade было признано неплатежеспособным в 2008 году. Став администратором неплатежеспособности предприятия, Бункус констатировал, что бывшие члены правления - Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне - до наступления неплатежеспособности разбазарили активы Rego Trade, поэтому подал на них в суд с требованием взыскать средства. Верховный суд в 2012 году удовлетворил требование администратора и постановил взыскать с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).
Брат убитого администратора Кристап Бункус в начале этого года сделал публичное заявление, в котором высказал подозрения о связи Ульмана с бывшим высокопоставленным сотрудником полиции Андреем Созиновым, а также сообщил о том, что в 2016 году Мартиньш Бункус информировал правоохранительные органы о подозрительных совпадениях в карьере тогдашнего начальника криминальной полиции Созинова и его связях с владельцем Latvijas Pasta banka (в настоящее время LPB Bank) Ульманом.
Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, скорее всего, связанная с убийством.
Летом 2021 года стало известно о том, что один из возможных исполнителей убийства Бункуса был арестован в Украине. Как сообщило Латвийское телевидение, хотя подозреваемый был задержан за другое преступление, не связанное с Латвией, в ходе следствия он начал свидетельствовать также об убийстве Бункуса.
Галерея: Арест подозреваемого
🔴 LTV: Advokāta un maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā šonedēļ ir aizturēts un apcietināts uzņēmējs Arkādijs Judins, liecina LTV rīcībā esoša neoficiāla informācija. pic.twitter.com/ZVcPJ1U1f7— LTV Panorāma (@ltvpanorama) August 12, 2022
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