Фото ⟩ Задержанный по делу об убийстве Бункуса мужчина заключен под стражу

Подозреваемый решение суда первой инстанции может обжаловать в Рижском окружном суде в течение семи дней.

Судебное заседание длилось примерно полтора часа. Адвокат Арис Бочс сказал, что решение суда будет обжаловано. Других комментариев он не дал.

Ранее в полиции заявили, что у них есть четкое представление об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах. В ходе уголовно-процессуальных мероприятий по делу об убийстве Бункуса 9 августа в Риге полицейские задержали еще одного человека.

В то же время полиция по-прежнему призывает тех, кто не предоставил всю известную им информацию в связи с расследованием этого дела, или тех, кто может дать дополнительные показания, добровольно заявить о себе и сотрудничать с правоохранительными органами, а не ждать, пока уголовная полиция постучит в их дверь. Государственная полиция гарантирует анонимность.