Суд города Риги в четверг заключил под стражу еще одного мужчину, которого полиция задержала по делу об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса. Таким образом, теперь эта мера пресечения применена к четырем причастным к данному делу.
Фото ⟩ Задержанный по делу об убийстве Бункуса мужчина заключен под стражу
Подозреваемый решение суда первой инстанции может обжаловать в Рижском окружном суде в течение семи дней.
Судебное заседание длилось примерно полтора часа. Адвокат Арис Бочс сказал, что решение суда будет обжаловано. Других комментариев он не дал.
Ранее в полиции заявили, что у них есть четкое представление об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах. В ходе уголовно-процессуальных мероприятий по делу об убийстве Бункуса 9 августа в Риге полицейские задержали еще одного человека.
В то же время полиция по-прежнему призывает тех, кто не предоставил всю известную им информацию в связи с расследованием этого дела, или тех, кто может дать дополнительные показания, добровольно заявить о себе и сотрудничать с правоохранительными органами, а не ждать, пока уголовная полиция постучит в их дверь. Государственная полиция гарантирует анонимность.
Как сообщалось ранее, 24 мая Госполиция заявила, что ей удалось установить цепочку лиц, причастных к убийству Бункуса, от заказчика до организатора и исполнителя. Задержаны несколько человек, в том числе исполнитель и заказчик.
В настоящее время дело переквалифицировано на статью Уголовного закона об убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном организованной группой. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.
Государственная полиция наложила арест на доли капитала предприятий, принадлежащих Михаилу Ульману и Александру Бабенко, которые являются подозреваемыми в деле об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса.
Ульман и Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункуса ранее упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а сам Бункус обращался в полицию в 2016 году из-за угроз убийства, но дело было закрыто.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!