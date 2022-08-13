Кариньш поддерживает прекращение выдачи виз гражданам России на уровне ЕС

Как сообщалось, председательствующая в ЕС Чехия в пятницу объявила, что дальнейшие санкции ЕС против России могут включать в себя всеобщий запрет на выдачу виз россиянам.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что предложит обсудить такой запрет на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится в Праге в конце августа.

"В условиях российской агрессии (..) не может быть и речи об обычном туризме для граждан России", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе в интервью американской газете The Washington Post призвал Запад запретить въезд гражданам России.

Латвия о прекращении выдачи виз гражданам России и Беларуси объявила на прошлой неделе, а Эстония в этот четверг, 11 августа, заявила, что с некоторыми исключениями прекращает выдачу виз россиянам. Литва поддержала решение властей Эстонии о запрете на въезд россиянам в страну и считает, что его можно распространить на весь ЕС, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Чехия прекратила выдачу виз гражданам России еще 25 февраля, на следующий день после начала российского вторжения.