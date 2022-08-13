На уровне всего Европейского союза (ЕС) нужно решать вопрос о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России, чтобы усилить санкции против нее, заявил в пятницу, 12 августа, во время встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Кариньш поддерживает прекращение выдачи виз гражданам России на уровне ЕС
Как сообщалось, председательствующая в ЕС Чехия в пятницу объявила, что дальнейшие санкции ЕС против России могут включать в себя всеобщий запрет на выдачу виз россиянам.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что предложит обсудить такой запрет на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится в Праге в конце августа.
"В условиях российской агрессии (..) не может быть и речи об обычном туризме для граждан России", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе в интервью американской газете The Washington Post призвал Запад запретить въезд гражданам России.
Латвия о прекращении выдачи виз гражданам России и Беларуси объявила на прошлой неделе, а Эстония в этот четверг, 11 августа, заявила, что с некоторыми исключениями прекращает выдачу виз россиянам. Литва поддержала решение властей Эстонии о запрете на въезд россиянам в страну и считает, что его можно распространить на весь ЕС, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Чехия прекратила выдачу виз гражданам России еще 25 февраля, на следующий день после начала российского вторжения.
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