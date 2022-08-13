Врачи отключили 75-летнего писателя Салмана Рушди от аппарата искусственной вентиляции легких, к которому его подключили после нападения, пишет "Медуза".
Врачи отключили Салмана Рушди от аппарата ИВЛ после нападения
Как сообщает Associated Press, коллега писателя Аатиш Тасир сообщил вечером 13 августа, что Рушди "не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и разговаривает (и шутит)". Агент Рушди Эндрю Уайли подтвердил это.
Ранее сообщалось, что писателя подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Новости не очень хорошие. Салман, скорее всего, потеряет глаз; нервы на его руке перерезаны; его печень повреждена ножом", - говорил Уайли.
Как сообщалось, нападение на 75-летнего Салмана Рушди произошло в городе Чаутоква, где писатель собирался выступить с лекцией в образовательном центре Chautauqua Institution. Перед началом мероприятия на сцене появился мужчина и нанес писателю несколько ударов ножом и кулаком.
Нападавшего сразу задержала полиция, а писателя экстренно отправили в больницу вертолетом.
Полиция установила личность подозреваемого - это 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Мотивы преступления пока не установлены.
В 1988 году Рушди выпустил роман "Сатанинские стихи", который сочли антиисламским. В некоторых мусульманских странах прошли протесты, а самому писателю долгое время приходилось скрываться. В Иране книгу запретили, а в 1989 году лидер страны аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к смерти писателя.
За убийство Рушди в Иране назначили вознаграждение, которое в 2012 году увеличили с 2,8 до 3,3 миллиона долларов. Британское правительство взяло Салмана Рушди под защиту.
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