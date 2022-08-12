На известного писателя совершено нападение. Его смерти желал Иран

По словам репортера Associated Press, нападавший "начал бить Рушди кулаками или ножом", когда писателя представляли на сцене. После этого мужчину связали, а Рушди упал на пол. О состоянии здоровья писателя на данный момент ничего не известно.

В 1988 году Рушди выпустил роман "Сатанинские стихи", который сочли антиисламским. В некоторых мусульманских странах прошли протесты, а самому писателю долгое время приходилось скрываться.

Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги, к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор.

Британское правительство взяло Салмана Рушди под защиту.