В Нью-Йорке неизвестный мужчина напал на иранского писателя Салмана Рушди перед его лекцией, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на Associated Press.
На известного писателя совершено нападение. Его смерти желал Иран
На известного писателя совершено нападение. Его смерти желал Иран
По словам репортера Associated Press, нападавший "начал бить Рушди кулаками или ножом", когда писателя представляли на сцене. После этого мужчину связали, а Рушди упал на пол. О состоянии здоровья писателя на данный момент ничего не известно.
В 1988 году Рушди выпустил роман "Сатанинские стихи", который сочли антиисламским. В некоторых мусульманских странах прошли протесты, а самому писателю долгое время приходилось скрываться.
Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги, к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор.
Британское правительство взяло Салмана Рушди под защиту.
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