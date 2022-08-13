Зеленский предложил дать статус беженцев россиянам, которых преследуют в РФ

"Они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы " через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но это для тех, кто борется, кого преследуют. И это не должно относиться к отдыху граждан России в Европе, туризму, развлечениям, бизнес-делам. Работать на государство-террориста нельзя", - сказал Зеленский.

8 августа Зеленский в интервью The Washington Post призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. "Самые важные санкции - это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию", - заявил он. Президент Украины также добавил, что граждане России должны жить у себя на родине, пока не изменят свой подход.

10 августа стало известно, что некоторые страны Евросоюза вынесли на обсуждение вопрос запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Эту тему обсудят на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет в конце августа в Праге.

Латвия о прекращении выдачи виз гражданам России и Беларуси объявила на прошлой неделе, а Эстония в этот четверг, 11 августа, заявила, что с некоторыми исключениями прекращает выдачу виз россиянам.