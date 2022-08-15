Эти выходные у звезд были богаты на события. Особенно примечательно, что большая часть знаменитостей успели отметиться в Латвии.
Фото ⟩ Лобода и Гудков в Риге, Чичваркин в Юрмале, а Галкин покорил Резекне
Лобода и Гудков в Риге, Чичваркин в Юрмале, а Галкин покорил Резекне
Александр Гудков в Латвии, а 13 августа он выступил вместе с группой СПБЧ в квартале VEF
Максим Галкин тем временем покорил Резекне
Ольга Бузова улетела в горы и не выходит на связь
Ирина Дубцова отдыхает в Стамбуле
Анна Заворотнюк и новые джинсы
Загадочная Элина Глузунова
Ирина Смелая чему-то удивлялась
Игривая Ольга Серябкина
Уверенная в себе Настя Ивлеева
Евгений Чичваркин в Юрмале
Андрей Мерзликин наслаждался природой
Настя Каменских на закате
Интарс Бусулис был занят на концерте
Необычный образ для Маркуса Ривы
Светлана Лобода наконец-то выступила в Риге
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