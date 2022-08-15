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Фото ⟩ Лобода и Гудков в Риге, Чичваркин в Юрмале, а Галкин покорил Резекне

rus.tvnet.lv
Лобода и Гудков в Риге, Чичваркин в Юрмале, а Галкин покорил Резекне
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Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Эти выходные у звезд были богаты на события. Особенно примечательно, что большая часть знаменитостей успели отметиться в Латвии.

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