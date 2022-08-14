Видео ⟩ Максим Галкин в Резекне ощутил дух Латгалии

В концертном зале в Йыхви 10 августа прошел последний в рамках трехдневного тура концерт Максима Галкина в Эстонии. Свободных мест не было. На выступления комика съезжались не только русские и эстонцы, но и люди со всего мира. "Еще одна незабываемая встреча с любимым зрителем!" - так Галкин описал свой концерт в городе Йыхви.

Выступление Галкина на прошлой неделе в Юрмале привлекло повышенное внимание в социальных сетях в связи с тем, что артист использовал в нем латышский язык.

4 августа в Юрмале прошел первый из заявленных в Латвии концерт российского юмориста и шоумена Максима Галкина. Мероприятие собрало не только поклонников артиста, но и известных людей.

Среди зрителей были замечены Раймонд Паулс, Интарс Бусулис, российский журналист Артур Гаспарян, Катерина Гордеева и Николай Солодников, меценат и коллекционер Дина Зузане, миллионер Юлий Круминьш, психолог Михаил Лабковский и многие другие известные в обществе люди. За VIP-столиком на балконе за выступлением артиста наблюдала Лайма Вайкуле.

Свое выступление Максим Галкин начал со слов на латышском языке. Он объяснил, что начал его учить. Россия пристально следит за всеми его шоу. "Потому я сегодня буду говорить и шутить только на латышском", - сказал артист на госязыке.