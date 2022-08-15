"Он находится в этом зале": возлюбленный Лободы был на концерте в Риге. Обзор RUS TVNET

"У меня в этом зале находятся моя мама и моя дочь, которая сейчас проживает здесь, в Риге. И мне вообще кажется, что сейчас мир поделился на своих и чужих, на черное и белое. Потому что я считаю, что сегодня очень важно понимать кто ты в душе, что ты за человек. Чего ты хочешь от этой жизни? И что произойдет тогда, когда дети твои подрастут и ты будешь им смотреть в глаза, и они тебя спросят: "Мама, когда началась война, когда Россия напала на Украину, что ты делала в этот момент?". А я скажу: "Дочь, я выбрала свою страну, я выбрала правду. Я выбрала добро. Я выбрала светлую сторону". Моя дочь улыбнется и скажет: "Мама, я очень горжусь тобой".