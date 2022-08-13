Сб, 13.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Предприятию Memory Water придется заплатить денежный штраф

rus.tvnet.lv
Предприятию Memory Water придется заплатить денежный штраф
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Основатель Memory Water Янис Плявиньш
Основатель Memory Water Янис Плявиньш Фото: Sintija Zandersone/LETA

Верховный суд отказался инициировать кассационное судопроизводство, поэтому вступило в силу решение окружного суда, которым отклонено прошение предприятия Memory Water об отмене наказания в связи с нечестной коммерческой практикой. Предприятию придется заплатить штраф.

Административный окружной суд 8 апреля отклонил иск Memory Water, которым они просили отменить решение Центра защиты прав потребителей (PTAC) о наказании предприятия в связи с нечестной коммерческой практикой. Суд также отклонил иск предприятия о возмещении имущественного вреда 250 000 евро.

Административный районный суд также отклонил иск предприятия, а предприятие на решение подало апелляционную жалобу.

Уже сообщалось, что в декабре 2020 года PTAC принял решение по делу о нарушении коллективных интересов потребителей, в котором за констатированные нарушения к Memory Water был применен штраф в размере 15 000 евро, запрещена реализация констатированной в решении недобросовестной коммерческой практики, а также возложена обязанность изменить маркировку продуктов.

Этим летом предприятие поменяло название на Bioveikals.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх