Предприятию Memory Water придется заплатить денежный штраф

Административный окружной суд 8 апреля отклонил иск Memory Water , которым они просили отменить решение Центра защиты прав потребителей ( PTAC ) о наказании предприятия в связи с нечестной коммерческой практикой. Суд также отклонил иск предприятия о возмещении имущественного вреда 250 000 евро.

Уже сообщалось, что в декабре 2020 года PTAC принял решение по делу о нарушении коллективных интересов потребителей, в котором за констатированные нарушения к Memory Water был применен штраф в размере 15 000 евро, запрещена реализация констатированной в решении недобросовестной коммерческой практики, а также возложена обязанность изменить маркировку продуктов.