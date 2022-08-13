Верховный суд отказался инициировать кассационное судопроизводство, поэтому вступило в силу решение окружного суда, которым отклонено прошение предприятия Memory Water об отмене наказания в связи с нечестной коммерческой практикой. Предприятию придется заплатить штраф.
Предприятию Memory Water придется заплатить денежный штраф
Административный окружной суд 8 апреля отклонил иск Memory Water, которым они просили отменить решение Центра защиты прав потребителей (PTAC) о наказании предприятия в связи с нечестной коммерческой практикой. Суд также отклонил иск предприятия о возмещении имущественного вреда 250 000 евро.
Административный районный суд также отклонил иск предприятия, а предприятие на решение подало апелляционную жалобу.
Уже сообщалось, что в декабре 2020 года PTAC принял решение по делу о нарушении коллективных интересов потребителей, в котором за констатированные нарушения к Memory Water был применен штраф в размере 15 000 евро, запрещена реализация констатированной в решении недобросовестной коммерческой практики, а также возложена обязанность изменить маркировку продуктов.
Этим летом предприятие поменяло название на Bioveikals.
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