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Собираются подписи за то, чтобы депутатами Сейма могли стать только люди с высшим образованием

rus.tvnet.lv
Собираются подписи за то, чтобы депутатами Сейма могли стать только люди с высшим образованием
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Billion Photos/Shutterstock

На портале manabalss.lv в четверг, 11 августа, начался сбор подписей за инициативу, чтобы депутатами Сейма могли стать только люди, получившие высшее образование.

Инициатива называется "За обязательное высшее образование депутатам Сейма". Автор инициативы поясняет, что на посты депутатов 14-го Сейма претендуют 1832 человека, из которых у 34 - основное образование, а 432 - среднее образование.

58 кандидатов являются безработными, а несколько десятков отметили, что их профессии - дворники, водители, повара и специалисты по красоте.

Автор инициативы указывает, что законодательство не определяет уровень образования или профессиональных знаний, которыми должны обладать кандидаты на пост депутатов. Кроме того, не проверяются знания кандидатов о государственном законодательстве и работе Сейма. Поэтому депутатами Сейма могут стать лица, которым не хватает понимания работы депутата и ее значения.

Также отмечается, что работа депутата требует высокой квалификации и депутаты должны быть специалистами со знаниями, как структурированно добиться благосостояния страны, поэтому необходимо установить минимальный уровень образования, который позволяет участвовать в выборах в Сейм.

5-ая статья 1-ой главы Закона о выборах в Сейм должна быть дополнена пунктом, в котором определено, что на выборы в Сейм не могут быть заявлены кандидатами и в Сейм не могут быть избраны лица без завершенного высшего образования, сказано в инициативе.

К вечеру субботы инициативу подписали немногим более 1000 человек.

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