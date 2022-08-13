Собираются подписи за то, чтобы депутатами Сейма могли стать только люди с высшим образованием

Инициатива называется "За обязательное высшее образование депутатам Сейма". Автор инициативы поясняет, что на посты депутатов 14-го Сейма претендуют 1832 человека, из которых у 34 - основное образование, а 432 - среднее образование.

58 кандидатов являются безработными, а несколько десятков отметили, что их профессии - дворники, водители, повара и специалисты по красоте.

Автор инициативы указывает, что законодательство не определяет уровень образования или профессиональных знаний, которыми должны обладать кандидаты на пост депутатов. Кроме того, не проверяются знания кандидатов о государственном законодательстве и работе Сейма. Поэтому депутатами Сейма могут стать лица, которым не хватает понимания работы депутата и ее значения.

Также отмечается, что работа депутата требует высокой квалификации и депутаты должны быть специалистами со знаниями, как структурированно добиться благосостояния страны, поэтому необходимо установить минимальный уровень образования, который позволяет участвовать в выборах в Сейм.

5-ая статья 1-ой главы Закона о выборах в Сейм должна быть дополнена пунктом, в котором определено, что на выборы в Сейм не могут быть заявлены кандидатами и в Сейм не могут быть избраны лица без завершенного высшего образования, сказано в инициативе.

К вечеру субботы инициативу подписали немногим более 1000 человек.