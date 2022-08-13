Сразу несколько политиков ошиблись в своих декларациях. VID их накажет

В июле за указание недостоверных сведений в декларации государственного должностного лица за 2021 год замечание было высказано депутату Сейма Андрису Скриде.

Директору Латвийского агентства инвестиций и развития Каспару Рожкалнсу этим летом был применен штраф в размере 70 евро за непредставление списков государственных должностных лиц и их изменений в установленный срок.

Тогдашнему депутату Сейма и парламентскому секретарю Министерства экономики Илзе Индриксоне за неточно указанные доходы в декларации за 2021 год было высказано замечание. В конце мая Индриксоне стала министром экономики.

Председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks Роналд Нейманис получил штраф в размере 140 евро за непредставление списков государственных должностных лиц и их изменений в установленный срок.

Руководитель Центра логистики и закупок государственной обороны Эрвин Копейка получил штраф в размере 210 евро за непредставление списков государственных должностных лиц и их изменений в установленный срок.

Директор секретариата фонда интеграции общества Зайга Пуце получил штраф в размере 70 евро за непредставление списков государственных должностных лиц и их изменений в установленный срок.

Депутат Сейма Марис Можвилло получил два наказания. Штраф в размере 30 евро был применен за указание недостоверных сведений в декларации государственного должностного лица за 2020 год с нечетким указанием полученных доходов. В свою очередь, штраф в размере 50 евро был применен за такую же ошибку в декларации государственного должностного лица за 2019 год, где также неточно были предъявлены доходы.

За аналогичные нарушения в этом году наказывали или получили замечания несколько десятков должностных лиц других отраслей, в том числе должностных лиц VID.