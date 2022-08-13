Доклад Amnesty International о ВСУ проверят независимые эксперты

"Выводы не были переданы с той деликатностью и точностью, которую следует ожидать от Amnesty. Это также относится к последующему общению и реакции Международного секретариата на критику общественности", - заявили в AI. "Мы осуждаем инструментализацию пресс-релиза российскими властями", - добавили там.

Негативная реакция на доклад

Доклад Amnesty International об Украине был опубликован 4 августа. В нем говорилось, что ВС Украины в нарушение гуманитарного права и законов войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, подвергая тем самым опасности гражданское население. В то же время в организации отметили, что такая практика "никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки".

Публикация Amnesty вызвала крайне негативную реакцию в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в "аморальной избирательности". Украинский Центр стратегических коммуникаций заявил, что авторы доклада использовали показания людей, оказавшихся в тюрьмах или фильтрационных лагерях на оккупированных территориях.

Украинский офис Amnesty сообщил, что не участвовал в подготовке доклада, его глава Оксана Покальчук в знак протеста ушла в отставку. Amnesty International позднее заявила, что сожалеет о страданиях и гневе, вызванных публикацией отчета, но не отказывается от содержащихся в нем сведений и выводов.