СМИ: Бузова пропала в горах и вторые сутки не выходит на связь

"Алло, я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время - встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому надо наполниться новыми эмоциями! Я отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека. Неизведанные тропы и новые маршруты - буду все вам показывать", - такова последняя запись в блоге звезды.

Подписчики Ольги Бузовой, привыкшие к бесконечным историям и публикациям и сторис, не на шутку встревожены.

Издание StarHit.ru попыталось связаться с Ольгой Бузовой, но ее телефоны и социальные сети молчат. Ситуацию не смог прояснить и ее пиар-менеджер Антон Богославский, который ответил журналистам взволнованным голосом.

"Мы пока не знаем, что с Ольгой, но вся ее команда очень волнуется. Последний раз я общался с ней вчера днем перед полетом, после этого связь пропала. Пока выясняем, что случилось", - сказал Антон.

Ольга Бузова Фото: Кадр из видео

Что произошло с Ольгой на данный момент неизвестно.

Напомним, за последние годы поп-певица и ведущая шоу "Звезды в Африке" пропадала из соцсетей два раза. В первом случа она проводила время вместе с тогдашним бойфрендом Давой, а во второй раз исчезла, так как была вынуждена была срочно лечь под нож хирурга из-за обострившихся проблем со здоровьем.