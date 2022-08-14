Левитс призвал аннулировать ВНЖ и визы для тех, кто поддерживает войну в Украине

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, Левитс заявил, что в последнее время не только в Латвии, но и в ряде европейских стран, особенно в Эстонии, Финляндии, которые непосредственно граничат с Россией, а также в Чехии, председательствующей в ЕС, началась дискуссия о российских туристах в Европе.

"Оправдано ли это политически и морально, что пока российская армия убивает и сжигает в Украине, российские туристы мирно отдыхают в Европе?" - риторически спросил президент.

Левитс напомнил, что Латвия не выдавала туристические визы с первого дня войны - 24 февраля, но другие страны продолжают их выдавать. Российские туристы въезжают в Латвию по туристическим визам, выданным другими странами Шенгенского соглашения, такими как Финляндия или Италия.

Учитывая все сказанное, Левитс считает, что Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Это будут дополнительные санкции против России.