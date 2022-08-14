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Видео ⟩ В результате взрыва на рынке в Ереване погибли 16 человек

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В результате взрыва на рынке в Ереване погибли 16 человек
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В торговом центре в Ереване произошел взрыв
В торговом центре в Ереване произошел взрыв Фото: Reuters/ScanPix

В Ереване днем 14 августа произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу". В результате взрыва погибли 16 человек, пишет "Медуза".

Общее число погибших достигло 16 человек, сообщает "Медуза". Среди погибших есть ребенок и беременная женщина. На данный момент еще 18 человек числятся пропавшими без вести после взрыва.

Фото: Reuters/ScanPix

Ранее сообщалось, что по предварительным данным МЧС, два мощных взрыва произошли на складе пиротехники, после чего начался пожар, а здание обрушилось. 

"Sputnik Армения" сообщал, что, возможно, загорелись фейерверки. В соцсетях публикуют кадры последствий взрыва. На видео виден большой столб черного дыма, поднимающийся над городом.

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