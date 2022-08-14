Видео ⟩ В результате взрыва на рынке в Ереване погибли 16 человек

На оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване прогремел взрыв и начался пожар, сообщили в МЧС Армении. Пользователи соцсетей пишут, что горят фейерверки. pic.twitter.com/sT571eVu2A — TRT на русском (@TRTRussian) August 14, 2022

Общее число погибших достигло 16 человек, сообщает "Медуза". Среди погибших есть ребенок и беременная женщина. На данный момент еще 18 человек числятся пропавшими без вести после взрыва.

Фото: Reuters/ScanPix

Ранее сообщалось, что по предварительным данным МЧС, два мощных взрыва произошли на складе пиротехники, после чего начался пожар, а здание обрушилось.

"Sputnik Армения" сообщал, что, возможно, загорелись фейерверки. В соцсетях публикуют кадры последствий взрыва. На видео виден большой столб черного дыма, поднимающийся над городом.