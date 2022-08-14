В Ереване днем 14 августа произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу". В результате взрыва погибли 16 человек, пишет "Медуза".
Видео ⟩ В результате взрыва на рынке в Ереване погибли 16 человек
На оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване прогремел взрыв и начался пожар, сообщили в МЧС Армении. Пользователи соцсетей пишут, что горят фейерверки. pic.twitter.com/sT571eVu2A— TRT на русском (@TRTRussian) August 14, 2022
Общее число погибших достигло 16 человек, сообщает "Медуза". Среди погибших есть ребенок и беременная женщина. На данный момент еще 18 человек числятся пропавшими без вести после взрыва.
Ранее сообщалось, что по предварительным данным МЧС, два мощных взрыва произошли на складе пиротехники, после чего начался пожар, а здание обрушилось.
"Sputnik Армения" сообщал, что, возможно, загорелись фейерверки. В соцсетях публикуют кадры последствий взрыва. На видео виден большой столб черного дыма, поднимающийся над городом.
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