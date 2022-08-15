В социальной сети Facebook сотни людей поделились видео одного известного дезинформатора, в котором он заявляет, что в Латвии регулярно происходит подделка выборов. Автор видео не дает никаких доказательств своему утверждению. Он говорит, что с ним связались анонимные люди, которые якобы были работниками избирательных участков.
У заблуждений о подделке результатов выборов нет доказательств
Неправда - утверждение не соответствует действительности, оно не имеет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.
Автор этого видео утверждает, что анонимные работники лично признали подделку результатов выборов:
"Подделка выборов - оказывается, это реальность в Латвии. [..] Здесь речь идет об организованной подделке выборов. И с тех пор как я начал исследовать эту тему, мне люди пишут - даже такие люди, которые сами работали в избирательных комиссиях с 90-х годов - и говорят, что они сами это делали. Они сами своими руками бросали бюллетени в коробки".
Автор видео не дает никаких других доказательств, кроме этих анонимных утверждений. Он не называет ни конкретные участки, ни имена и фамилии "работников". Эти люди не связывались с полицией или Центральной избирательной комиссией (ЦИК), и такая информация публично не прозвучала в СМИ.
Есть ли в участках неограниченное количество бюллетеней и конвертов?
По словам автора видео, в избирательных избирательных ящиках очень легко поменять настоящие голоса (конверты и знаки) на фальшивые. Это якобы возможно, потому что у участков, по его словам, есть: "сравнительно неограниченное количество конвертов и комплектов избирательных бюллетеней".
Автор видео вводит в заблуждение, так как на самом деле количество избирательных конвертов и их выдача тщательно проверяются. Представитель Центральной избирательной комиссии Лаура Крастиня поясняет, что избирательная комиссия оставляет каждому участку резерв конвертов на непредвиденные потребности. При получении конвертов участковая комиссия опечатывает их, проверяет и пересчитывает. Проверка и пересчет проводятся несколько раз и каждый раз делает это другой член комиссии. Количество конвертов регистрируется, а также фиксируются личные данные ответственного за подсчет.
Если в день выборов кому-либо нужен новый конверт, например, если предыдущий конверт поврежден, старый конверт должен быть возвращен комиссии и надо расписаться в получении нового избирательного конверта. После окончания голосования ящики для голосования заклеиваются. Ящик открывается только после того, как несколько раз подсчитаны оставшиеся и испорченные конверты. Они маркируются как неиспользованные (отрезается верхний правый угол) и оставляются на хранение. При подсчете голосов не должны учитываться неиспользованные избирательные бюллетени и конверты. Перед подсчетом голосов несколько раз проверяется, совпадает ли количество выданных на участке конвертов с количеством проголосовавших избирателей.
Значит, в участках нет "сравнительно неограниченного" числа конвертов. Поэтому работники избирательного участка не имеют доступа к конвертам, которые могут быть использованы для того, чтобы вместо истинных голосов поместить в коробку поддельные.
Следует добавить, что подсчет голосов проводится на открытом заседании участковой комиссии. Его могут наблюдать два уполномоченных представителя от каждой политической партии или объединения политических партий, а также представители Центральной избирательной комиссии и СМИ. Подробнее о процессе подсчета голосов можно прочитать на сайте CVK (здесь).
Легко ли подделывать голоса, поданные почтой?
Далее автор видео, который сам был в комиссии какого-то избирательного участка, утверждает, что особо легко подделать отправленные по почте голоса, так как они легко доступны любому работнику:
"На да, там есть какой-то порядок - обговаривается, где им, как им нужно находиться в безопасном месте, а они там стояли. Их можно было забрать в любой момент, поменять и бросить".
В этом автор видео тоже не прав. Крастиня из ЦИК поясняет, что "участковая комиссия полученные почтовые конверты регистрирует в своем списке для голосования по почте и хранит в опечатанном ящике, не открывая до начала подсчета голосов". При получении первого голоса участковая комиссия подготавливает ящик - убеждается в том, что он пустой, и закрепляют открывающую часть ящика нумерованными пломбами безопасности, номера которых вносятся в акт об опечатывании ящика.
Как упоминалось выше, в участках запасные конверты тщательно пересчитываются, поэтому у работников нет конверта для замены конвертов с настоящими голосами.
В социальных медиа иногда видны заблуждения о том, что по почте голосуют умершие люди. Это утверждение не имеет никаких оснований. ЦИК указывает, что на выборах в 14-й Сейм для учета избирателей используется электронный регистр избирателей по прямой связи. В то же время работники участковой комиссии убеждаются в том, что люди, подавшие просьбу голосовать по почте, имеют право голосовать, не заявились ли они заранее и не проголосовали ли они. Если человек, например, умер, его имя в регистре не указывается и ему не отправляются избирательные документы.
В свою очередь, другие пользователи социальных медиа беспокоятся, что люди голосуют и очно, и по почте. Против мошенничества и такого рода у ЦИК являются защитные мероприятия. Если человек в день выборов по какой-то причине решил голосовать очно, он может это сделать. В таком случае его голос по почте не подсчитывается. Письма, отправленные по почте, открываются только после того, как участки закрыты и проведена проверка, не голосовали ли те, кто послали голоса по почте, также очно.
Подсчет голосов, отправленных по почте, также разрешено наблюдать представителям тех же групп, которые могут наблюдать за подсчетом голосов, поданных очно. Более подробно о голосовании по почте и процессе подсчета голосов можно прочитать на сайте CVK (здесь).
Подделывали ли результаты на прошлых выборах?
Автор видео утверждает, что были подделаны и результаты прошлых выборов. Это произошло, например, на выборах в 13-й Сейм в 2018 году. По его мнению, подделка голосов на участках - только небольшая часть теории заговора. Самая масштабная подделка происходит централизованно и в электронном виде:
"Все голоса избирательных участков централизованно в системе ЦИУ электронно подсчитываются и суммируются в одну величину. И там уже можно.... Там можно с этими цифрами играться, как хочешь, потому, что избирательных участков очень много. Голосов условно много. Голосов условно тысячи (...), тогда они все попадают в одну кучу и там уже эти проценты можно снять".
Доказательств этого утверждения автор не предоставляет. В этот раз он даже не упоминает никаких свидетелей, которые с ним якобы связывались. В Латвии электронно проходит только обобщение голосов, а не подсчет. Поэтому, если у кого-то возникают подозрения в подделке голосов, голоса можно подсчитать мануально. Избирательные бюллетени и конверты хранятся не дольше, чем 10 дней после собрания новоизбранного Сейма.
Если уж коалиционные партии тайно контролируют процесс выборов, чем можно объяснить результаты прошлых выборов в Сейм, где новая партия KPV LV получило второе по количеству число голосов? У автора видео ответ уже готов:
"В прошлый раз мне показалось, что KPV недополучила 16 процентов. Получила гораздо больше, скорее всего (...). Сняли для больших, возможно, для того же самого "Согласия" взяли. Возможно, с KPV взяли и добавили к тем [коалиционным партиям, - ред.]... выровняли, так сказать".
В частности, по его мнению, если бы коалиция не подделывала результаты выборов, то KPV LV получила бы еще больше голосов. Впрочем, автор видео не отвечает на вопрос, почему в таком случае бывший у власти Союз "зеленых" и крестьян, у которого на тот момент была и должность премьер-министра, получил в таком случае меньше голосов и остался в оппозиции.
В свою очередь за KPV LV на выборах в Сейм проголосовали 14,25%. А день выборов SKDS и Kantar провели опросы у избирательных участках. По ним можно судить, что за KPV LV проголосовали в среднем 11,5 или 12,3% избирателей.
Не известно, сколько человек приняли участие в опросах SPDS и Kantar, да и часть избирателей свой выбор не раскрыла. Поэтому сложно судить о точности результата опросов. Однако, если принять, что фирмы использовали золотой стандарт опросов (1000 человек и 95% интервал доверия), математически можно подсчитать, насколько вероятны результаты фирм о KPV LV. В выборах приняли участие 844 925 человек. Если фирмы опросили 1000 человек, то математически границы ошибки их результата - плюс минус два процента. Это означает, что результаты опроса - 1,5±2% и 12,3±2%. Таким образом, полученные 14,25% голосов - близко или точно совпадает с результатами опросов.
Нужно отметить, что в итоговом отчете Бюро демократических структур и прав человека по наблюдению за выборами в 13-й Сейм Латвии не указано, что представители KPV LV требовали пересчета голосов. Это сделали два непереизбранных депутата от СЗК - Айя Барча и Янис Клаужс. ЦИК созвал заседании, на котором было принято решение голоса не пересчитывать.
ЦИК серьезно рассматривает сообщения о возможных преступлениях, связанных с выборами. Например, когда в 2021 году на муниципальных выборах в урнах елгавского и сигулдского участков были найдены конверты без печатей, информация была передана Службе государственной безопасности и на конкретных участках было проведено расследование.
Вывод: У того, что в Латвии происходит подделка выборов, доказательств нет. Избирательные участки Сейма используют безопасные мероприятия, за результат которых ответственны несколько работников участка. Представители партий, а также ЦИК и СМИ, могут наблюдать за пересчетом голосов, полученных как очно, так и по почте.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!