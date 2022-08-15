У заблуждений о подделке результатов выборов нет доказательств

Легко ли подделывать голоса, поданные почтой?

Далее автор видео, который сам был в комиссии какого-то избирательного участка, утверждает, что особо легко подделать отправленные по почте голоса, так как они легко доступны любому работнику:

"На да, там есть какой-то порядок - обговаривается, где им, как им нужно находиться в безопасном месте, а они там стояли. Их можно было забрать в любой момент, поменять и бросить".

В этом автор видео тоже не прав. Крастиня из ЦИК поясняет, что "участковая комиссия полученные почтовые конверты регистрирует в своем списке для голосования по почте и хранит в опечатанном ящике, не открывая до начала подсчета голосов". При получении первого голоса участковая комиссия подготавливает ящик - убеждается в том, что он пустой, и закрепляют открывающую часть ящика нумерованными пломбами безопасности, номера которых вносятся в акт об опечатывании ящика.

Как упоминалось выше, в участках запасные конверты тщательно пересчитываются, поэтому у работников нет конверта для замены конвертов с настоящими голосами.