Все страны ЕС, а также еще несколько государств, опубликовали обращение к России с просьбой вывести войска с Запорожской атомной электростанции.
ЕС и еще 14 стран просят Россию покинуть Запорожскую АЭС
Обращение подписали все страны-члены ЕС, а также: Австралия, Великобритания, Грузия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Молдова, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Черногория, Южная Корея и Япония.
"Размещение российских военных и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены МАГАТЭ", - говорится в заявлении на сайте делегации ЕС.
Напомним, Россия заняла Запорожскую АЭС - крупнейшую в Европе электростанцию - в начале марта, при этом там продолжает работать украинский персонал.
"Мы призываем Россию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и из всей Украины", - сказано в обращении.
Как сообщается, в последние недели на территорию станции несколько раз падали снаряды после артиллерийских обстрелов, Киев и Москва обвиняют в этом друг друга.
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