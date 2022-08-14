ЕС и еще 14 стран просят Россию покинуть Запорожскую АЭС

Обращение подписали все страны-члены ЕС, а также: Австралия, Великобритания, Грузия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Молдова, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Черногория, Южная Корея и Япония.

"Размещение российских военных и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены МАГАТЭ", - говорится в заявлении на сайте делегации ЕС.

Напомним, Россия заняла Запорожскую АЭС - крупнейшую в Европе электростанцию - в начале марта, при этом там продолжает работать украинский персонал.

"Мы призываем Россию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и из всей Украины", - сказано в обращении.

Как сообщается, в последние недели на территорию станции несколько раз падали снаряды после артиллерийских обстрелов, Киев и Москва обвиняют в этом друг друга.