Во втором по величине города Египта Гизе произошел пожар в коптской церкви. В результате инцидента погиб по меньшей мере 41 человек, также есть раненые. По данным двух источников агентства Reuters, большинство погибших - дети.
В Египте загорелась церковь, погиб 41 человек - в основном дети
Пожар произошел во время утренней службы. В церкви собралось более 5000 человек.
Из-за короткого замыкания начался пожар. Сообщается, что на входе в церковь возникла давка. Люди начали спускаться вниз с третьего-четвертого этажей церкви и, по словам очевидцев, "стали падать друг на друга".
"Я внимательно слежу за развитием событий, связанных с трагической аварией. Я поручил всем заинтересованным государственным органам и учреждениям принять все необходимые меры и немедленно заняться этой аварией и ее последствиями", - написал президент Абдель Фаттах Ас-Сиси.
41 dead in a fire in #Giza coty of #Egypt in a church. #Cairo pic.twitter.com/8znxT6zlyI— Public Press BD (@bd_public) August 14, 2022
Эксперты МВД установили, что пожар начался из-за неисправности электропроводки, питавшей кондиционер на втором этаже.
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