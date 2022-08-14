В Египте загорелась церковь, погиб 41 человек - в основном дети

Пожар произошел во время утренней службы. В церкви собралось более 5000 человек.

Из-за короткого замыкания начался пожар. Сообщается, что на входе в церковь возникла давка. Люди начали спускаться вниз с третьего-четвертого этажей церкви и, по словам очевидцев, "стали падать друг на друга".

"Я внимательно слежу за развитием событий, связанных с трагической аварией. Я поручил всем заинтересованным государственным органам и учреждениям принять все необходимые меры и немедленно заняться этой аварией и ее последствиями", - написал президент Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Эксперты МВД установили, что пожар начался из-за неисправности электропроводки, питавшей кондиционер на втором этаже.