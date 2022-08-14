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В Египте загорелась церковь, погиб 41 человек - в основном дети

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В Египте загорелась церковь, погиб 41 человек - в основном дети
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Последствия пожара в церкви, в Гизе
Последствия пожара в церкви, в Гизе Фото: Tarek Wajeh/dpa

Во втором по величине города Египта Гизе произошел пожар в коптской церкви. В результате инцидента погиб по меньшей мере 41 человек, также есть раненые. По данным двух источников агентства Reuters, большинство погибших - дети.

Пожар произошел во время утренней службы. В церкви собралось более 5000 человек. 

Из-за короткого замыкания начался пожар. Сообщается, что на входе в церковь возникла давка. Люди начали спускаться вниз с третьего-четвертого этажей церкви и, по словам очевидцев, "стали падать друг на друга".

"Я внимательно слежу за развитием событий, связанных с трагической аварией. Я поручил всем заинтересованным государственным органам и учреждениям принять все необходимые меры и немедленно заняться этой аварией и ее последствиями", - написал президент Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Эксперты МВД установили, что пожар начался из-за неисправности электропроводки, питавшей кондиционер на втором этаже.

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