Прогноз Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 августа: джигу танцуют все!

"Конечно, на глобальном уровне все непросто: квадрат Сатурна и Урана прошел критическую отметку в 3 градуса и продолжает усиливаться (это основная "экономическая" констелляция, которая задает нестабильность рынков, рост цен, проблемы промышленного и технологического секторов экономики). Но это глобально", - отметила астролог и добавила, что

"в личных делах ближайших дней будут сильнее чувствоваться добрые вести".

Трин Плутона и Марса повышает градус энергичности. С тонусом и желанием действовать все в порядке! Даже ленивцы способны иногда танцевать джигу. Дружба Меркурия с Ураном дарит быстрое решение практических задач с помощью новых светлых идей. Если вас вдруг осенило, не сдерживайтесь - идите за идеей. Трин Венеры к Юпитеру - одна из лучших конфигураций на небе для личной, творческой и светской жизни. Показать себя, посмотреть людей, верить в удачу и поймать ее. Не просто так, конечно, за счет умения обаять и соблазнить собеседника. Старайтесь нравиться, это работает! Оппозиция Солнца к Сатурну (груз ответственности) начинает ослабевать, к концу недели и вам станет легче, и ноющих персонажей вокруг будет меньше. Если вы сами – ноющий персонаж, то поводов ныть убавится.

Правда, пожароопасность во всех смыслах все еще с нами до конца месяца. Самое главное об этом Василиса Володина уже рассказала в своей трансляции на YouTube.

"Все равно поводы для оптимизма есть!" - на положительной ноте подытожила эксперт.