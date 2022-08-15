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Строительство Rail Baltica: в центре Риги введены новые ограничения

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Строительство Rail Baltica: в центре Риги введены новые ограничения
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Работы по демонтажу торгового центра Titāniks. Иллюстративное фото
Работы по демонтажу торгового центра Titāniks. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В рамках строительства железнодорожного проекта Rail Baltica, с понедельника, 15 августа, до 31 августа в Риге будет ограничено движение транспортных средств и движение пешеходов на улицах Дзирнаву, Турнегева и Абренес в районе перекрестка этих улиц, сообщает агентство LETA.

Кроме того, с сегодняшнего дня по 28 августа будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов на участке улицы Лачплеша от улицы Сатеклес до Калупес и будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Калупес от улицы Краславас до Лачплеша.

Движение транспортных средств и пешеходов может быть возобновлено и до указанного времени, если работы завершатся раньше.

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