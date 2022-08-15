Строительство Rail Baltica: в центре Риги введены новые ограничения

Кроме того, с сегодняшнего дня по 28 августа будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов на участке улицы Лачплеша от улицы Сатеклес до Калупес и будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Калупес от улицы Краславас до Лачплеша.