В рамках строительства железнодорожного проекта Rail Baltica, с понедельника, 15 августа, до 31 августа в Риге будет ограничено движение транспортных средств и движение пешеходов на улицах Дзирнаву, Турнегева и Абренес в районе перекрестка этих улиц, сообщает агентство LETA.
Строительство Rail Baltica: в центре Риги введены новые ограничения
Строительство Rail Baltica: в центре Риги введены новые ограничения
Кроме того, с сегодняшнего дня по 28 августа будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов на участке улицы Лачплеша от улицы Сатеклес до Калупес и будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Калупес от улицы Краславас до Лачплеша.
Движение транспортных средств и пешеходов может быть возобновлено и до указанного времени, если работы завершатся раньше.
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