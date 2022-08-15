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Ремонтные работы продолжаются на более чем 60 участках дорог по всей стране

rus.tvnet.lv
Ремонтные работы продолжаются на более чем 60 участках дорог по всей стране
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Фото: Evija Trifanova/LETA

Строительные работы продолжаются на более чем 60 участках государственных автодорог, введены ограничения на движение, поэтому водителям нужно считаться с дополнительным временем в пути, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

До 6 часов утра 19 августа будет закрыто движение через Гауйский мост в Стренчи на региональной автодороге Смилтене - Стренчи, где происходят работы по демонтажу временного моста, однако по ночам мост будет открыт для движения.

Исключением станет автобусное сообщение, которое будет осуществляться без ограничений и согласно графику. Весь остальной транспорт должен использовать объездные пути.

Во время планирования поездок водителей призывают посмотреть карту строительных работ на сайте LVC, где можно видеть все актуальные участки ремонтных работ и ограничения на движение в сети государственных автодорог.

Чтобы получить или передать информацию о происходящем на государственных автодорогах, каждый может звонить на круглосуточный бесплатный телефон LVC 8000 5555.

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