Ремонтные работы продолжаются на более чем 60 участках дорог по всей стране

До 6 часов утра 19 августа будет закрыто движение через Гауйский мост в Стренчи на региональной автодороге Смилтене - Стренчи, где происходят работы по демонтажу временного моста, однако по ночам мост будет открыт для движения.

Исключением станет автобусное сообщение, которое будет осуществляться без ограничений и согласно графику. Весь остальной транспорт должен использовать объездные пути.

Во время планирования поездок водителей призывают посмотреть карту строительных работ на сайте LVC, где можно видеть все актуальные участки ремонтных работ и ограничения на движение в сети государственных автодорог.

Чтобы получить или передать информацию о происходящем на государственных автодорогах, каждый может звонить на круглосуточный бесплатный телефон LVC 8000 5555.