Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 августа, в традиционном вечернем обращении призвал российских граждан не молчать о терроре против украинцев.
Владимир Зеленский обратился к россиянам: "Ваш голос должен звучать в поддержку Украины"
В своем обращении он сказал, что голос россиян, которые не поддерживают войну, должен звучать в поддержку Украины.
"Если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились - как на территории России, так и за рубежом, - ваш голос должен звучать в поддержку Украины", - заявил Владимир Зеленский.
Также он отметил, что, когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия: "Украина и партнеры получают все больше информации об ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей. Все эти изверги должны отвечать, но мы должны помнить, что когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия, а отказ от реальной борьбы со злом становится помощью ему".
Кроме того, президент напомнил, что "дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов это должно привести к соответствующим решениям".
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