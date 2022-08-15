Владимир Зеленский обратился к россиянам: "Ваш голос должен звучать в поддержку Украины"

"Если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились - как на территории России, так и за рубежом, - ваш голос должен звучать в поддержку Украины", - заявил Владимир Зеленский .

Также он отметил, что, когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия: "Украина и партнеры получают все больше информации об ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей. Все эти изверги должны отвечать, но мы должны помнить, что когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия, а отказ от реальной борьбы со злом становится помощью ему".