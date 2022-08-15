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В Румбуле будет демонтирован памятник советской армии

rus.tvnet.lv
В Румбуле будет демонтирован памятник советской армии
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Рижская дума. Иллюстративное фото
Рижская дума. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Комитет городского развития Рижской думы в понедельник, 15 августа, поддержал демонтаж памятника советской армии в Румбуле.

Демонтаж памятника будет согласован с Музеем оккупации.

Упомянутый памятник включен в утвержденный Кабинетом министров перечень советских памятников, которые подлежат демонтажу до 15 ноября. Памятник расположен на улице Локомотивес, 163.

Окончательное решение о демонтаже памятника должна принять Рижская дума.

Против этого проекта решения выступил депутат от Русского союза Латвии Владимир Бузаев, предложивший перенести памятник на территорию лесного мемориала в Румбуле.

Депутаты из состава комитета не поддержали это предложение Бузаева.

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