Навального поместили в ШИЗО. Он расстегивал верхнюю пуговицу робы и создал профсоюз

"Вообще за такое в тюрьме легко могут убить. Тупо закроют в ШИЗО и забьют до смерти. Уж больно дерзким выглядит это в глазах тюремной администрации, - говорилось в заявлении политика, опубликованном в его соцсетях. - Но я пока отделываюсь тем, что каждый день специальная комиссия выносит мне выговор. А еще меня официально "предостерегли" от совершения готовящегося мной преступления".

Навальный отправил уведомление о создании профсоюза главе ФСИН и начальнику колонии строгого режима №6 в Мелехово во Владимирской области, где он отбывает девятилетний срок.

Навальный назвал свой профсоюз "Промзона", у него есть телеграм-канал. В одном из первых сообщений речь шла о том, что политику уже удалось добиться выполнения одного из требований к тюремному начальству - чтобы в швейном цеху заменили табуретки на более удобные стулья.

"По условиям труда рабочее место швеи должно оборудоваться крутящимся креслом с регулируемой спинкой. В реальности все зэки-швеи сидят на табуретках. Моя была высотой 42 см. Это невыносимо, реально мука, и спустя пару лет гарантирует серьезное заболевание спины, - сообщал Навальный. - Без скандалов и шума наш славный профсоюз вступил в конструктивный диалог с работодателем - тюремной системой".