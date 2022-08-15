Латвия и другие страны-единомышленники в регионе работают над политическим и юридическим решением, чтобы отказать гражданам России с визами Европейского союза (ЕС) в возможности пересекать прямую границу между ЕС и Россией, говорит министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter.
Ринкевич: разрабатывается решение, запрещающее гражданам России приезжать в ЕС
Министр опубликовал это заявление в понедельник, 15 августа, вечером.
Patlaban kopā ar citām līdzīgi domājošām reģiona valstīm strādājam pie politiska un juridiska risinājuma, lai Krievijas pilsoņiem ar ES vīzām tiktu liegta iespēja šķērsot ES un Krievijas tiešo robežu— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 15, 2022
Уже сообщалось, что премьер-министр Кришьянис Кариньш считает необходимым принять решение на уровне ЕС о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России, тем самым усилив санкции против России.
Председательствующая в ЕС страна Чехия объявила в пятницу, 12 августа, что следующие санкции против России могут включать общий запрет на выдачу виз гражданам России.
Министр иностранных дел Чехии Янс Липавскис заявил, что предложит такой запрет на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post призвал Запад запретить въезд всем гражданам России, заявив, что это один из способов предотвратить аннексию Россией украинских территорий. Зеленский заявил, что россиянам нужно "жить в своем мире, пока они не изменят свою философию".
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи с лидерами скандинавских стран в Осло заявил, что важно не осложнять жизнь всем россиянам, имея в виду возможное прекращение выдачи шенгенских виз для граждан России - меру, которую в последние недели активно обсуждают внутри блока, пишет Русская служба BBC.
"Для нас важно понимать, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны приводить к тому, что людям должно быть сложно покинуть страну, чтобы уйти от диктатуры в России", - заявил он.
"Я считаю, что это не война российского народа, это война [президента Владимира] Путина, и мы должны быть предельно ясны в этом вопросе", - добавил Шольц.
На прошлой неделе немецкий канцлер сказал, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
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