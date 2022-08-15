Ринкевич: разрабатывается решение, запрещающее гражданам России приезжать в ЕС

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи с лидерами скандинавских стран в Осло заявил, что важно не осложнять жизнь всем россиянам, имея в виду возможное прекращение выдачи шенгенских виз для граждан России - меру, которую в последние недели активно обсуждают внутри блока, пишет Русская служба BBC.

"Для нас важно понимать, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны приводить к тому, что людям должно быть сложно покинуть страну, чтобы уйти от диктатуры в России", - заявил он.

"Я считаю, что это не война российского народа, это война [президента Владимира] Путина, и мы должны быть предельно ясны в этом вопросе", - добавил Шольц.

На прошлой неделе немецкий канцлер сказал, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.