Шотландия первой в мире узаконила право на бесплатные тампоны и прокладки

Еще до пандемии молодежные благотворительные организации Young Scot и Hey Girls провели опрос среди 2000 респонденток и выяснили, что примерно четверть школьниц и студенток в Шотландии находят проблематичным обеспечение себя необходимыми гигиеническими средствами каждый месяц.

В целом же в Великобритании из-за высокой стоимости тампонов и прокладок около 10% девочек не могли себе позволить эти товары, 15% затруднялись это сделать, а 19% заменяли их другими подручными средствами.

Джорди Николсон в своей благотворительной организации занимается снабжением девушек гигиеническими товарами, и она считает новый закон важнейшей вехой Фото: BBC

"Понятие "менструальной бедности" описать очень просто: ты идешь в супермаркет и тебе приходится выбирать: купить пачку макарон или коробку тампонов", - сказала Би-би-си представительница Hey Girls Джорджи Николсон.

По ее мнению, гигиенические принадлежности для женщин должны быть так же бесплатны и доступны, как туалетная бумага в общественных туалетах.

"Мы часто слышим, как матери вынуждены обходиться без защитных средств, чтобы прокормить детей, и потому пользуются такими средствами, как набитый газетной бумагой носок или хлеб... Потому что это дешевле, чем товары для менструации", - говорит Николсон.

Министр социальной справедливости Шотландии Шона Робинсон сказала по случаю вступления закона в силу, что обеспечение бесплатного доступа к гигиеническим товарам стало важным шагом к обеспечению равенства и достоинства женщин.